Хабарництво на зерновій угоді: СБУ ліквідувала ще одну корупційну схему на Одещині

Служба безпеки викрила корупційнерів у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області, які вимагали гроші з представників агрокомпаній, задіяних у виконанні міжнародної «зернової угоди». Зокрема, за хабарі вони «гарантували» зернотрейдерам безперешкодне отримання фітосанітарних сертифікатів відповідності їхньої продукції, тоді як у разі відмови — погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури, повідомляють у прес-центрі спецслужби.

Під час розслідування поетапно було задокументувано два епізоди отримання майже 400 тис. у гривневому еквіваленті посередником, якого посадовці залучили для передачі хабарів. Встановлено, що за кожну тонну експортованої продукції учасники схеми вимагали «данину» у розмірі 40 американських центів.

Посереднику чергового «завдатку» вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369−2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Затриманий на хабарництві

Нагадаємо, раніше на хабарях було викрито начальника одеської митної лабораторії, який вимагав по 300 доларів за кожен позитивний результат «дослідження».

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