Краще монотонних вправ: Аніта Луценко порадувала звабливими танцями для схуднення (відео)

Популярна фітнес-тренерка Аніта Луценко постійно шукає нові форми тренувань, які б приносили українкам не тільки фізичне навантаження, а й естетичне задоволення.

На днях вона вирішила звернутися до «звабливих танців», тобто танців з елементами стриптизу.

«Дівчатка, цей день настав! Танцюємо так наче нас ніхто не бачить. Це стріп-денс, але у мене не просто звабливий танець, а якісна фізичне навантаження. На цьому тренуванні ми попрацюємо з м'язами всього тіла, також прокачаємо м'язи тазового дна, жіночність і гнучкість», — звернулась Аніта до українок.

Тренерка ще раз повторила відому аксіому про те, що худнуть люди від їжі (її якість та кількість має значення), а спорт — це для тонусу тіла, що неймовірно впливає на картинку, відображення у дзеркалі. Який спорт — не так важливо, головне — займатися ним із задоволенням.

І головне — щоб кожний займався тим, що подобається.

«Танці — хороший варіант, це спорт для душі. Регулярні тренування танцями теж вплинуть позитивно на стан твого тіла. Скільки раз на тиждень треба танцювати для найкращого результату схуднення, через день, але головне поєднувати зі здоровим меню», — певна Аніта Луценко.

Також вона показала рухи, які імітують стриптиз — це амплітудні рухи, підйоми та присідання, складні переходи між положеннями тіла.

Виявляється, стрип-пластика допомагає ефективно боротися із зайвими кілограмами, при цьому шкіра не обвисає, а зберігає еластичність.

«Ви худнетимете поступово і гармонійно. Такі заняття відмінно підійдуть жінкам, які хочуть відновити свою фігуру після народження дитини та позбавитися целюліту», — вважає відома фітнес-тренерка.

Нагадаємо, раніше тренерка розповіла, яким повинно бути співвідношення зросту та ваги.

Фото 1plus1.ua/

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