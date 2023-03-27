Протягом поточної, 397-ї доби російського повномасштабного вторгнення в Україну війська агресора завдали 7 авіаційних та 10 ракетних ударів, а також здійснили більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300. Також високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

Наземні сили ворога досі зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. На цих напрямках протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 41 атаку.

Зокрема на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмувати Бахмут, яке утримують наші захисники, а також селище Іванівське Донецької області. Обстрілам було піддано населені пункти Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, але успіху не мав. В районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка зафіксовано застосування ворогом аерозольних «сльозогінних» гранат нелетальної дії.

На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

Також ворог пробував вести наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка на Куп’янському напрямку, однак вони були безуспішними.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Протягом доби там було обстріляно 3 населені пункти Донецької, 6 — Запорізької та 2 — Херсонської областей, включаючи сам Херсон. Крім того, по цивільній інфраструктурі Берислава було завдано авіаудару.

Нагадаємо, що до створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України вже долучилися представники 33 держав-учасниць Core Group, а також представники Європейської служби зовнішньої діяльності, Європейської Комісії та Ради Європи.

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