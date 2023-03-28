Смертельна ДТП на Київщині: авто вилетіло у кювет та перекинулось, є загиблі, серед постраждалих — дитина

На Київщині, де нещодавно лось, що вибіг на дорогу, ледь не став винуватцем аварії, ввечері 27 березня сталася смертельна ДТП. Про це повідомили в обласній поліції.

«Смертельна ДТП неподалік села Оленівка. 27 березня, близько 19 години, трапилась ДТП на автодорозі Фастів — Митниця. Внаслідок перекидання авто „Hyundai“ в кювет, двоє людей загинуло. Один чоловік та 7-річна дівчинка госпіталізовані до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 27 березня у Києві на вулиці Олени Теліги легковик під час руху зачепив відбійник, після чого його відкинуло на тротуар, де машина влетіла в дерево. Сила удару була такою, що в автомобіля вирвало двигун, а водій загинув.

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