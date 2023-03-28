На Хмельниччині перекинувся автобус, в якому було 25 пасажирів, серед яких двоє дітей

На Хмельниччині, де цього року у смертельній ДТП загинуло подружжя прикордонників, сталася аварія — перекинувся автобус с пасажирами.

Як повідомляють в обласній поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 березня на Волочищині.

«Попередньо встановлено, що водій автобуса „Неоплан“ сполученням Варшава — Одеса не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, після чого автобус перекинувся», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у салоні автобусу знаходилися 25 пасажирів, у тому числі й двоє дітей. Наразі з ними працюють медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм.

Про загальну кількість травмованих поліція обіцяє повідомити згодом. На місці продовжують роботу працівники екстрених служб.

Нагадаємо, що напередодні смертельна ДТП сталася на Київщині — біля села Оленівка на автодорозі Фастів — Митниця. Внаслідок перекидання авто Hyundai в кювет, двоє людей загинуло, чоловік та 7-річна дівчинка госпіталізовані.

Фото поліції Хмельницької області

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