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Суспільство та люди

Знятий чи виключений з військового обліку? Адвокат пояснив, для кого дозволено виїзд за кордон

17:50 28 березня 2023
Мобілізація в Україні

Під час воєнного стану та загальної мобілізації обмежена кількість чоловіків має право на виїзд за кордон. Нерідко українці плутають, якій категорії дозволено залишати територію країни — виключеним чи знятим з військового обліку.

Відповідь на це питання у новому відео на своєму YouTube-каналі озвучив адвокат Роман Сімутін. За його словами, у правилах перетину кордону прописано, що виїжджати можуть лише виключені з військового обліку чоловіки. До знятих з обліку це право не належить.

Адвокат наголосив, що чоловіка мають повністю виключити з військового обліку як резервіста, обмежено придатного, призовника тощо. Сімутін додав, що до початку повномасштабної війни значення цій термінології особливо ніхто не надавав, а тому нерідко чоловікам ставили штамп «знятий з обліку».

«Але в правилах перетину кордону чітко прописано, що виїзд дозволяється лише виключеним із військового обліку», — наголосив адвокат.

Таким чином, якщо у військовому квитку чоловіка стоїть штамп «знятий», це не дає йому права виїжджати за межі країни у сьогоднішніх умовах.

Як писали «ФАКТИ», раніше адвокатка Ірина Леонова пояснила, як бути, якщо повістку вручили в іншій області.

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