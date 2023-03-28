Україна має три варіанти: військові експерти про припинення бойових дій та контрнаступ

Диктатор-вбивця не відмовляється від війни в Україні, попри похмурі обставини, в яких опинилися російські війська. Військові експерти кажуть, що Україна має три варіанти розвитку подій, але про негайні мирні переговори не йдеться. Найкращим варіантом для України є «запуск послідовних контрнаступальних операцій», зазначає ISW. Після трохи понад рік бойових дій війна зайшла у глухий кут. Обидві сторони зазнали великих втрат, але війна особливо невдало склалася для росії, оскільки вона зазнала низки невдач на полі бою та не змогла досягти своїх більших цілей.

Однак президент росії володимир путін не демонструє жодних ознак здачі, оскільки його війська продовжують наступати на східні міста Бахмут та Авдіївку.

Згідно з новою оцінкою Інституту дослідження війни (ISW), Україна має три досить простих варіанти дій в сьогоднішніх умовах, і негайні мирні переговори не входять до їхнього числа.

«Це був би відповідний момент для путіна зробити висновок, що росія не може нав'язати свою волю Україні силою і що він повинен шукати компромісне врегулювання. Однак, очевидно, що він не дійшов такого висновку», — зазначають експерти.

У цьому контексті одним з варіантів для України є припинення бойових дій (навіть якщо росія продовжує наземні та повітряні атаки), на чому, як зазначає ISW, майже ніхто не наполягає, і це «призведе до катастрофічної поразки». Другий потенційний підхід полягає в тому, щоб українські сили продовжували бойові дії в «дуже обмежений спосіб» з метою утримання території, яку вони зараз контролюють. Але це заохочуватиме путіна продовжувати свої зусилля, спрямовані на повну військову перемогу. Третій варіант полягає в тому, що Україна розпочне послідовні контрнаступальні операції з подвійною метою: переконати путіна прийняти компроміс шляхом переговорів або створити військові реалії, достатньо сприятливі для України.

Україна продовжує захищати Бахмут, де в останні місяці точилися найзапекліші бої, хоча аналітики кажуть, що місто не має великого стратегічного значення. Деякі військові експерти стверджують, що Києву не слід надалі витрачати сили й засоби на Бахмут, а краще зарезервувати їх для контрнаступу.

За оцінкою ISW, Україні потрібні численні великі оперативні перемоги, щоб створити можливість для переговорів або щоб путін прийняв несприятливі військові реалії за відсутності формального врегулювання. Деякі аналітики висловлюють занепокоєння, що навіть якщо Київ і москва досягнуть врегулювання шляхом переговорів, яке призведе до припинення бойових дій, росія просто скористається цим як можливістю перегрупуватися і відновити свій наступ для повного підкорення України пізніше. Відповідно, Україна повинна буде відвоювати територію, яка є життєво важливою для її виживання як у військовому, так і в економічному плані.

ISW вважає, що існує ймовірність того, що є межа, за якою повне відновлення українського контролю над всією окупованою територією може стати основою для тривалого припинення бойових дій на умовах, прийнятних для України і Заходу, підкреслюючи, що ця межа не є близькою до того, де проходить нинішня лінія фронту.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» генерал Віктор Муженко сказав, що в нас є всі можливості й всі шанси розгромити росію на полі бою.

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