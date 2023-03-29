Цивільних «виписали»: в Біловодську окупанти «перепрофілювали» лікарню у військовий шпиталь

Російський ворог минулої доби завдав по території України 18 авіаційних та 3 ракетних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Зокрема, ігноруючи закони та звичаї війни, 28 березня було завдано ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Богодухів Харківської області, де постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, ворог все ще зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України на зазначених напрямках було відбито 57 атак агресора.

На Бахмутському напрямку захисники України мужньо утримують місто Бахмут, відбиваючи численні атаки противника. Вони минулої доби відбулися в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках наступальні дії продовжуються в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар’їнка, але наразі ворог успіху не досягає.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби війська рф здійснили обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На тимчасово окупованих територіях триває цинічне використання ворогом цивільних медичних закладів у власних цілях. Так, місцеву лікарню Біловодська Луганської області облаштовано під військовий шпиталь на 200 ліжкомісць. Наразі у медичному закладі лікують окупантів, які мають легкі поранення. Водночас, усіх цивільних людей «виписано».

Розвідка доповідає про почастішення випадків, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів. Так, 23 березня цього року, за відмову виконувати бойове завдання, було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань «невський» та «ветерани». Подібний випадок стався і 25 березня, виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. В той же час наші захисники збили ворожі БпЛА «Орлан-10» та «ZALA», а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» колишній начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних Сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко закликав українців готувати себе до того, що війна з рф не закінчиться ні в 2023, ні навіть в 2024 році.

Фото Генштабу ЗСУ

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