Пішов у небо: загинув штурман авіаційної ескадрильї Денис Кирилюк, який 19 днів тому став батьком

В бою за Україну загинув ще один повітряний ас — льотчик однієї з бригад тактичної авіації Повітряних Сил Денис Кирилюк.

У 2011 році він закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил. Вчитися там було його мрією, адже чоловік захоплювався літаками з самого дитинства, розповів його бойовий побратим Валентин Панчук на Facebook.

Денис був досвідченим та вправним пілотом, здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога.

За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного сувернітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі майор Денис Кирилюк був нагороджений високою державною нагородою — орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Також за свої героїчні вчинки та зразкове виконання військового обов’язку Денис Миколайович також нагороджений Відзнакою Президента України «За участь в АТО» та був власником вогнепальної зброї, яку отримав за свої заслуги від Міністерства оборони України.

Розпач від втрати посилює ще й те, що лише 19 днів тому у нього народився син, і сьогодні самотніми залишилися дружина Дениса з маленькою донечкою та новонародженим сином.

Зараз родина загиблого захисника потребує матеріальної підтримки, тож його друзі просять про допомогу небайдужих.

Номер картки дружини:

4 966 804 010 091 204 — Альона

Картка побратима для допомоги родині:

5 375 411 205 203 164 — Олексій

«Вічна пам’ять тобі, друже! Льотчики не помирають, вони просто йдуть у небо», — йдеться у дописі військового.

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