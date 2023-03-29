Зеленський запросив до України Сі Цзіньпіна: чому це важливо

Президент України Володимир Зеленський запросив в Україну одного помітного та стратегічно важливого лідера, який ще не здійснив до нас подорож, — голову Китаю Сі Цзіньпіна, який минулого тижня провів триденний візит до москви.

В інтерв’ю AP очільник України заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення росії. Тому Зеленський хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.

«Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів», — сказав Зеленський.

20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом, де зустрічався з російським диктатором володимиром путіним, але візит закінчився без оголошення про надання рф військової допомоги. Через кілька днів володимир путін повідомив, що в білорусі буде розміщено російську ядерну зброю.

Зеленський припускає, що цей крок путіна був спрямований на те, щоб відвернути увагу від відсутності гарантій від Китаю.

ЗМІ повідомляли, що Сі Цзіньпін після візиту до росії планує провести з Зеленським перші онлайн-переговори з початку повномасштабної війни.

На таких переговорах наполягає, зокрема, Європейський Союз.

Видання Politico зазначало, що Зеленський, незважаючи на «безмежне партнерство» Китаю та росії, хоче зберегти Пекін як інвестора, торгового партнера і потенційного посередника.

Нагадаємо, після візиту китайського лідера до москви Китай впливовий європейський дипломат висловив сумніви в тому, що Китай може одночасно бути захисником глобального Півдня і постачальником зброї до росії. За словами Вольфганга Ішингера, Китай не зацікавлений у повній військовій поразці росії, але залежна та слабка росія дуже добре вписується в розрахунки Сі Цзіньпіна.

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