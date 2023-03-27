Робиться із «благословення та згоди китайських товаришів»: експерт про ядерну зброю у білорусі

Розміщення російської ядерної зброї на території білорусі — це очевидно заздалегідь продуманий крок Кремля в рамках реалізації ним власної стратегії ведення нинішньої війни. Головна причина — залякування та подальша «ескалація». Причому не стільки України, скільки інших «гравців», так вважає Костянтин Машовець, військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив».

«Очевидно, що це буде мати наслідки як суто військового характеру, так й власне військово-політичного. Й ці наслідки можуть явно не «обрадувати» Кремль, одним гаагським ордером це явно не обмежиться. Але ще більше вони не обрадують одного мінського вусатого «іпсошного говоруна» Кремля…

По суті, рф розмістить на території білорусі свою ядерну базу, обіцянки навчити місцевих військових, експлуатувати та застосовувати цю зброю, скоріше є «інформаційно-психологічним асиметричним способом» вплинути на загальну стратегічну ситуацію.

Росіяни навряд чи настільки дурні та тупі, щоб взяти й дійсно в реальності передати лукашенку ядерну зброю. Вона однозначно залишиться на території білорусі під контролем російських військових".

За словами Машовця, Кремль йде на порушення норм та положень Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Причому, це явно робиться із «благословення та згоди китайських товаришів».

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