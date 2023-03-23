Після візиту Сі Цзіньпіна до москви у Китаї зробили заяву: про що йдеться

Після візиту лідера Сі Цзіньпіня до москви у Китаї знову заговорили про дипломатичне врегулювання війни, яку розв'язала росія проти України. Російську агресію там назвали «українською кризою» та звинуватили «деякі країни» у навмисному перешкоджанні «мирним перемовинам» нібито у своїх геополітичних інтересах. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, повідомляє CNN.

«Деякі країни навмисно перешкоджають мирним переговорам у своїх власних геополітичних інтересах і навіть вигадували всілякі чутки та помилки, щоб атакувати та дискредитувати Китай», — сказав Цінь.

За його словами, Китай «не творець і не сторона, залучена у кризу», а «захисник», який підтримує політичне врегулювання та сприяє мирним переговорам.

Чиновник також охарактеризував відносини Китаю та росії після поїздки лідера Сі Цзіньпіна до москви. Він сказав, що вони можуть стати «ще ціннішими перед нестримною односторонністю та гегемонізмом».

«Китай та росія й надалі підтримуватимуть добросусідство й взаємну довіру, оскільки рішення Сі обрати росію для першого закордонного візиту в межах своєї нової каденції було політичним рішенням, ухваленим після ретельного обмірковування», — додав Цінь.

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