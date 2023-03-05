«Літає в США розважитись і обійматися з росіянами»: Ломаченку дісталося за фото з другом кадирова (відео)

Дворазовий олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломаченко, чия сторінка в Instagram стала недоступною в Україні, потрапив у скандал під час відвідин турніру зі змішаних єдиноборств UFC 285 у Лас-Вегасі, у головному бою якого легендарний Джон Джонс завоював чемпіонський титул.

До трансляції потрапив епізод, на якому український боксер обіймається з російським чемпіоном UFC у легкій вазі Ісламом Махачовим та робить спільне фото. На відео також можна помітити менеджера Василя та Олександра Усика Егіса Клімаса, який, ймовірно, відвідав турнір у компанії українця.

Вчинок Ломаченка, який 20 травня може зустрітися в рингу з американцем Девіном Хейні, викликав бурхливу реакцію в мережі.

«Поки у нас тут війна, Вася Ломаченко літає в США розважитись і обійматися з росіянами, — написав у Twitter активіст Сергій Стерненко. — Маючи дозвіл на виїзд за кордон, Ломаченко полетів до Штатів, щоб переглянути чемпіонат UFC.

Під час однієї з перерв Ломаченко підійшов до росіянина Іслама Махачова, обійняв його та зробив спільне фото. Махачов підтримує агресію свого свинарника проти України. По суті, Ломаченко також підтримує цю агресію.

Більше нахабства Ломаченка мене дивує лише відсутність реакції з боку СБУ. Це абсолютне знущання з нації, яка бореться за своє існування і максимальна зневага до всіх жертв цієї війни".

Нагадаємо, що Махачов, в активі якого 24 перемоги та 1 поразка, скандально відомий своїми візитами до Чечні та дружбою з рамзаном кадировим.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Стаховський назвав Ломаченка дебілом через скандальне церковне відео.

Фото Instagram

163

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram