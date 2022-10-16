Американець Хейні захистив титул абсолютного чемпіона світу й може зустрітися з Ломаченком (відео)
У неділю, 16 жовтня, в австралійському Мельбурні пройшов бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між володарем титулів WBC, IBF, WBO та WBA американцем Девіном Хейні (29 перемог, 15 з них — нокаутом) та австралійцем Джорджом Камбососом-молодшим (20 перемог, 10 із них — нокаутом, 2 поразки). Нагадаємо, перший поєдинок боксерів у червні цього року американець виграв за очками, відібравши у австралійця чемпіонські титули.
Жорстке протистояння почалося ще на передматчевій дуелі поглядів, де суперники ледь не вчинили бійку ще до виходу в ринг.
CHAOS IN MELBOURNE AS HANEY & KAMBOSOS ERUPT pic.twitter.com/gynO7t87I7— Top Rank Boxing (@trboxing) October 14, 2022
"Спека" продовжилася й у самому поєдинку. Претендент намагався діяти активно, скорочував дистанцію, викидав багато ударів, ось тільки чемпіон був набагато ефективніший у своїх відповідях. Кілька разів суперники влаштовували справжні «махачі» з обмінами ударами, що призвело до взаємного розтину після зіткнення головами.
У підсумку бій тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перемогу Хейні – 119:109, 118:110 та 118:110.
Найкращі моменти бою
A different fight by @GeorgeKambosos #HaneyKambosos2 | LIVE on @ESPN pic.twitter.com/hwNOvNYfxp— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2022
@RealDevinHaney is finding his sweet spot. #HaneyKambosos2 pic.twitter.com/FOOeC4KOVl— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2022
. @GeorgeKambosos bringing crowd to their feet #HaneyKambosos2 | LIVE on @ESPN pic.twitter.com/yB5fKUM8DK— Top Rank Boxing (@trboxing) October 16, 2022
Додамо, що одним із наступних потенційних суперників Девіна є українець Василь Ломаченко, про можливий бій із яким казав до зустрічі з Камбососом володар чемпіонських поясів. «Я готовий битися проти всіх охочих. Не має значення, хто це. Я хочу битися з найкращими бійцями світу. Я вважаю, що я найкращий боєць у світі. Хто б не був наступним суперником, приведіть його», — наголосив американець після перемоги в реванші з Камбососом.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Уайлдер нокаутував у першому раунді гіганта Хеленіуса та кинув виклик Усику.44
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