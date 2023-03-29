«За нашим вікном все палало!»: співачка MamaRika про найстрашніший день війни

Популярна співачка і ведуча MamaRika, яка змушена була розлучитися з сином, відверто розповіла, як для неї почалася велика війна і що здалося найскладнішим за рік повномасштабного вторгнення. Відомо, що з початком повномасштабної війни MamaRika не припиняє діяльність — виступає на благодійних концертах за кордоном, співає для дітей, які постраждали від війни.

«Події 24 лютого справили на мене неабиякий вплив, — зізналася MamaRika каналу „Дім“. — Я досі проживаю цей день. Ми були вдома під Києвом і десь о 5 ранку почули такий сильний вибух, що у нас ледь не повилітали вікна. Перший потужний вибух був, коли ми міцно спали, і мені здалося, що це все було уві сні. А через 15−20 хвилин, це по моїм відчуттям, бабахнуло вдруге, і я зрозуміла, що це не сон. Ми з Сергієм (комік Сергій Середа — чоловік співачки — Авт.) прокинулися, виглянули у вікно, а там просто палало помаранчеве зарево — поблизу нас була військова база, і тому ми це дуже добре відчули».

За словами артистки, за себе з чоловіком вона не переживала, проте з ними перебував 6-місячний син. І це ускладнювало все.

«Я знаю, яка у мене була важка вагітність, як ми на нього чекали… і я не знала, що робити в цей момент, — згадала співачка. — Ми просто в паніці почали збирати речі та спробували виїхати, але це було нереально через неймовірні затори. Ми зрозуміли, що з 6-місячною дитиною ми не зможемо три дні простояти в заторі, а тому вирішили повернутися додому».

А потім почалося пекло — над будинком MamaRika постійно літали ракети і ворожі літаки, і тому він постійно здригався від вибухів.

«Кожного разу, коли над нами пролітало щось, я кидалася і починала прикривати собою дитину, — каже MamaRika. — У нас в будинку немає підвалу чи якогось укриття, тому ми просто зробили закуток, закрилися диванами, і коли над нами щось летіло, ми брали ковдри, і все, що я могла зробити — це прикрити сина своєю груддю та ковдрами. В якийсь момент я сказала, що далі це продовжуватися не може, і нам треба виїхати».

Спочатку родина поїхала до Одеси, потім MamaRika з сином вирушили до її мами у Варшаву. Але більше полутора місяців не витримала і на початку травня повернулася до чоловіка в Україну.

«Нас не злякати тривогами чи вимкненням світла! — каже MamaRika. — У нас є генератор, а я мама, яка може залити дизель в бак, перемкнути фази і ввімкнути генератор! Ось так живе українська жінка — вона вміє все!»

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» співачка Віра Кекелія розповіла про свої почуття у перші місяці війни.

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