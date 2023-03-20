Співачка MamaRika змушена розлучитися з однорічним сином

Популярна співачка MamaRika, яка виховує однорічного сина Давіда, змушена розлучитися з малюком. Про це вона розповіла в інстаграмі. Артистка поїхала з України за кордон, щоб взяти участь у благодійному концерті. MamaRika розповіла, що виступатиме в ОАЕ. Через відсутність авіасполучення дорога до місця призначення займає майже тиждень.

Співачка зізналася, що їй дуже важко так надовго розлучатися з сином і вона дуже сумує.

Тим часом Давід залишився вдома з батьком — Сергієм Середою в їхньому будинку під Києвом. Хлопці добре ладнають та весело проводять час разом.

Нагадаємо, MamaRika разом із сином на початку російського вторгнення виїздила за кордон. Але згодом прийняли рішення повернутися. Зараз зіркова родина мешкає в будинку під Києвом.

Також співачка повідомила, що її чоловік отримав дозвіл на виїзд за кордон.

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