Підвищення цін на електроенергію не буде, але платити доведеться: в Кабміні уточнили ціни квітня

Кабінет міністрів України, як і заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, подовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення до 30 квітня.

«Кабінет Міністрів України продовжив до завершения осінньо-зимового періоду дію постанови від 5 червня 2019 р. № 483 „Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії“, якою були встановлені тарифи на електроенергію для населення», — повідомляють у Міненерго.

Тарифи на світ поки залишаться такими:

1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;

1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год — для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.

Для колективних побутових споживачів та гуртожитків (за весь обсяг споживання) тариф на електроенергію встановлено у розмірі 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-годину.

Втім, тарифи на електроенергію для населення однозначно підвищаться, адже зараз вони не покривають собівартість виробництва, транспортування та розподілу. Однак, коли саме це станеться, поки що не визначено.

Нагадаємо, що НКРЕКП анонсувала двоетапне підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Фото Pixabay

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