Ретроградний Меркурій «обіцяє» у квітні зустріч з шахраями та удар по репутації: яким 5 знакам зодіаку не пощастить

У квітні багато знаків зодіаку можуть відчути зміни у своїх доходах та витратах. Цього місяця Меркурій увійде до нової фази, а 21 квітня стане ретроградним. Тому всі справи краще встигнути закінчити до 21 числа, інакше знадобиться значно більше зусиль та часу для їх виконання. Так вважають астрологи, повідомляє сайт «Слова Фрази».

Овен

Людям, що народилися під знаком Овна, слід стримати свою віру у свої необмежені здібності та стати більш обережними та об'єктивними. Вони можуть досягти визначних результатів на роботі та у фінансовій діяльності, але для цього їм слід покладатися не тільки на себе.

Телець

Тельцям може принести безліч проблем і труднощів слабкість Венери, тому до 11 числа вони повинні позбавитися думок, які можуть позбавити їх удачі. Місяць буде неспокійним. Не слід фокусуватись на одній справі, а виконувати завдання швидко, зберігаючи уважність. Знайти нові джерела доходу буде дуже складно, тому краще зосередитися на основній роботі.

Близнюки

Близнюки можуть відчути негативний вплив ретроградного Меркурія наприкінці місяця. Вони повинні бути обережними з інформацією, отриманою від неперевірених джерел, щоб не потрапити в оману. Їхня інтуїція також може підвести й призвести до неправильного вирішення та помилок.

Рак

Астрологи радять Ракам уникати ризиків у своїй професійній діяльності та фінансах, особливо щодо операцій, капіталовкладень та покупок. Не слід позичати гроші або давати їх комусь у борг, оскільки необережність може призвести до гострої нестачі фінансових ресурсів у майбутньому.

Лев

Левам, які здатні самостійно приймати важливі рішення, доведеться прагнути фінансового успіху у квітні. Для підвищення своєї продуктивності та працездатності, Левам варто дотримуватись методичного підходу. Крім того, їм слід зберігати свої успіхи таємно від недоброзичливців, які можуть виявити заздрість.

Діва

До 11 квітня Діви виявлять підвищену працездатність, що здивує багатьох, у тому числі самих Дів. Проте, починаючи з 11 квітня, негативний вплив Венери може значно знизити продуктивність та ускладнити можливість встигати усі справи. Починаючи з 21 числа, багато представників знака зіштовхнуться з труднощами у фінансовій сфері, викликаними ретроградним рухом Меркурія.

Терези

Терезам слід уникати ситуацій, які можуть завдати шкоди їх репутації. Це не найкращий час для суперечок з керівництвом, колегами та партнерами. Натомість сильною стороною Терезів є здатність врегулювати конфлікти та порозумітися з іншими людьми.

Скорпіон

На початку квітня Скорпіони мають шанс просунутися кар'єрними сходами, але також можливо, що конкуренти намагатимуться їх переманити, пропонуючи вигідніші умови. Цього місяця Скорпіони можуть значно розширити свої можливості, залучаючи інших у свої справи. Важливо уникати фінансових заборгованостей, сплативши борги та кредити.

Стрілець

Квітень може бути складним місяцем для Стрільців, особливо щодо грошей та роботи, і можливі важкі життєві ситуації. Важливо зберігати спокій та не панікувати у складних ситуаціях. На початку місяця встановиться гармонія у колективі, що спростить спілкування з партнерами, начальством та підлеглими.

Козоріг

Козороги, можливо, зіштовхнуться з труднощами у підтримці оптимізму у другій половині квітня. Фінансові питання не вимагатимуть від них постійної уваги, тому астрологи рекомендують зайнятися другорядними справами. Козороги можуть пошукати нових ділових партнерів, наставників або людей, які можуть їх надихнути.

Водолій

У третій декаді квітня у Водоліїв може виникнути ризик зіткнутися з шахрайством та обманом, тому варто бути обережним та встановити енергетичний щит, який захистить від шахраїв, які використовують телефон та інтернет.

Риби

Риби можуть розраховувати на успіх, твердять астрологи. Головне для них — слідувати своїм натхненням та залишатися на вершині. Однак наприкінці місяця ретро-Меркурій може негативно вплинути на фінансові успіхи Риб. У таких ситуаціях рекомендується бути обережним та зважувати кожен крок.

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