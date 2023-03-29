Фінансовий успіх Водоліїв та неприємності у Овнів: гороскоп для всіх знаків зодіаку на 29 березня

Астрологи, які вважають за краще працювати з картами Таро, попереджають, що в середу, 29 березня, доля приготувала несподіванки для багатьох знаків, але найбільш уразливими виявилися Овни та Риби.

Водночас не все гаразд буде і у Близнюків — у них не виключено конфлікт із близькою людиною, пише інформаційний ресурс slovofraza.

Овен

Для Овнів день, що настає, обіцяє бути дуже неприємним: їм варто готуватися до неприємних новин від злих людей, а також можливі фінансові втрати.

Телець

Карти на сьогоднішній день рекомендують Тельцям приділити серйозну увагу своєму харчуванню та не приймати рішень, які можуть мати серйозні наслідки. Увечері можливе загострення хронічних захворювань.

Близнюки

У Близнюків можливий конфлікт із близькою людиною, але не варто турбуватися: невеликий подарунок чи теплі слова можуть допомогти вирішити ситуацію.

Рак

Карти радять Ракам тимчасово забути про роботу та домашні справи, аби приділити більше уваги своїм близьким. Втім, не треба вимагати від себе надто багато.

Лев

Сьогодні Левам необхідно виявляти самовладання та уникати емоційних сплесків та проявів агресії. Це чудовий день для постановки нової мети.

Діва

Діви будуть у центрі уваги: усі цікавитимуться вашою думкою та запитуватимуть поради. Однак карти радять ретельно обмірковувати кожен крок, оскільки можливі заздрісники, які намагатимуться зіпсувати ваш день.

Терези

У Терезів сьогодні може бути несприятливий день у особистих відносинах. Можливі конфлікти та розбіжності з партнером.

Скорпіон

Карти кажуть, що 29 березня — день Скорпіонів. На вас чекає успіх, і ви почуватиметеся справжніми щасливчиками. Ваші близькі будуть підтримувати вас у будь-якому вашому рішенні.

Стрілець

Краще утриматися від гучних і необдуманих висловлювань, оскільки вони можуть зашкодити вашим довгостроковим цілям. На сьогоднішній день варто залишити всі справи у спокої та приділити час відпочинку. Це важливо, оскільки метушня та стрес можуть негативно вплинути на вас.

Козоріг

Сьогодні Козероги, особливо самотні, можуть бути здивовані приємною зустріччю, яка може відіграти важливу роль у їхньому житті. Карти рекомендують звернути увагу на спілкування в інтернеті, тому що там може чекати цікавий знайомий.

Водолій

Середа може виявитися непростим днем для Водоліїв, які можуть зіткнутися з незручними ситуаціями та конфліктами, але при цьому вони ж мають шанс отримати цікаві пропозиції, які принесуть фінансову вигоду.

Риби

Риби можуть відчути невпевненість та втому, але варто відпочити та подумати про себе. Карти радять не переживати через це.

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