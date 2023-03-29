«Став уособленням незламності нашого народу»: на Чернігівщині перейменували вулицю на честь загиблого Героя України

На сесії Ніжинської міської ради депутати прийняли рішення про перейменування вулиці 3-й мікрорайон на вулицю імені Олександра Мацієвського — Героя України, останніми словами якого були «Слава Україні!», про це на своїй сторінці повідомив мер міста Василь Кодола.

«Олександр Мацієвський став уособленням мужності і хоробрості всіх захисників України.

Цьому рішенню передувало наше тривале спілкування з мамою загиблого Героя. Обговорювалися різні варіанти увіковічення його пам’яті на рівні міста. Одним із варіантів стало перейменування однієї з центральних вулиць міста на честь загиблого".

За словами міського голови, протягом минулого року у Ніжині було перейменовано п’ять вулиць на честь загиблих захисників.

«З огляду на те, що війна триває, і, на жаль, наша громада продовжує втрачати своїх захисників, робочою групою було прийнято рішення призупинити процес перейменування вулиць до закінчення війни. Проте Олександр Мацієвський є винятком, так як президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Герой України (посмертно). Крім того, на розгляді є ще ряд пропозицій щодо увіковічення та вшанування пам’яті Героя. Однією із таких пропозицій є встановлення пам’ятника Мацієвському. Також найближчим часом фахівці розпочнуть роботу над створенням меморіального комплексу на Алеї Героїв на місцевому кладовищі».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Олександр Мацієвський, снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області, став уособленням вірності та незламності нашого народу. Адже під час опублікованого на початку березня відеозапису розстрілу росіянами він дивлячись у вічі ворогам промовив: «Слава Україні!» Після чого пролунала автоматна черга. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області. Як вдалося встановити СБУ, воїна розстріляли 30 грудня 2022 року. Тіло повернули додому в лютому. У загиблого лишились мати та син.

Нагадаємо про загибель штурмана авіаційної ескадрильї Дениса Кирилюка, який 19 днів тому став батьком.

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram