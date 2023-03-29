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Гроші

В Україні хочуть скасувати пільговий 2% податок: коли та на кого чекатимуть перевірки та штрафи

17:21 29 березня 2023
Данило Гетманцев

Податкову систему України вже з 1 липня хочуть повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни. Про це голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив під час національного телемарафону.

В якості аргументу для цього він навів статистику — надходження до бюджету у вигляді податків становлять 80 млрд гривень, тоді як витрати на війну з рф — 130 млрд гривень.

«Тобто решту ми збираємо за рахунок запозичень, облігацій. Наші партнери не дають грошей на безпеку та оборону, це ті гроші, які ми повинні збирати всередині країни», — сказав він.

Тому, за словами Гетманцева, пропонується скасувати 2%-ий податок з обороту, який ввели навесні минулого року і який є альтернативою загальній системі оподаткування. Крім того, планується відновити документальні перевірки на тих територіях, де не йдуть бойові дії та штрафи за невиконання податкових обов'язків на цих територіях.

Втім, наразі відповідний проєкт закону ще перебуває на розгляді у Верховній Раді і ще навіть не пройшов перше читання.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Данило Гетманцев пояснив, чому під час війни деякі реформи відбуваються набагато простіше, ніж у мирний час.

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