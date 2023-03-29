Як святкують «Теплого Олекси»: прикмети, заборони та погода на Великдень

Щороку 30 березня православні християни вшановують пам'ять преподобного Олексія, цей день в народі називають Теплого Олекси. Згідно з народними прикметами, саме у цей день приходить справжня весна.

Преподобний Олексій народився у багатій християнській сім'ї у IV-V столітті. В юності зрікся всіх привілеїв й вирішив присвятити себе Богу.

Олексій довгі роки бідно жив й молився при храмі Пресвятої Богородиці у грецькому місті Едеса. Одного разу служителю храму з'явилося бачення: Діва Марія просила ввести преподобного Олексія у храм та назвала його Божою людиною. З того часу Олексія почали вважати праведником і почитати його. Але він не хотів слави, тому вирішив залишити місто й попрямував до Риму, де його потім поховали.

На Теплого Олекси розпочинається повноцінна підготовка до польових робіт.

Якщо 30 березня вже повністю сходив сніг, пасічники виносили на вулицю вулики. А ще обов'язково молилися преподобному Олексію, щоб той захистив бджіл від напастей, послав гарне літо та «медові» річки.

Дівчата цього дня збиралися та йшли закликати весну. Для цього брали полотно та пиріг, виходили в поле, кланялися на всі боки, а потім казали: «Ось тобі, весна-мати, нова обновка!». Полотно та пиріг залишали в полі.

Існує повір'я, що на Теплого Олекси вперше співає пташка вівсянка.

Погода 30 березня покаже, яким буде Великдень. Якщо тепло та сонячно, то рік буде врожайним.

Якщо 30 березня бджоли зроблять свій перший виліт, то буде врожайний рік для меду. Не видно шпаків, отже, треба чекати негоду.

У день пам'яті преподобного Олексія церква не дозволяє:

- вишивати, шити, плести, в'язати;

- займатися важкою фізичною працею та прати;

- планувати далеку подорож;

- позичати (особливо, якщо ви жінка з дітьми);

- їсти непісні страви.

Нагадаємо, 30 березня у більшості областей України опадів не очікується. Штормовий вітер, який непокоїв Україну кілька днів, поступово заспокоїться. Температура повітря трохи підвищиться: вдень до +4…+10 градусів, у західних областях до +7…+12 градусів. Найхолодніше буде у східній частині України, вдень +1+4 градуси.

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