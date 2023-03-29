В Раді хочуть вручати повістки у месенджерах: деталі (відео)

В Україні розробляють законодавчі підстави для того, щоб надсилати повістки військовозобов'язаним у месенджерах.

Про це в середу, 29 березня, в етері телемарафону розповів член комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський.

Він зазначив, що через війну в Україні з'явилося багато переселенців. Люди переїжджають до інших регіонів, а територіальні центри комплектування та соцпідтримки (ТЦК) не мають про них інформації.

Багато хто з них не став на військовий облік за місцем проживання.

Наразі база мобільних номерів чоловіків призовного віку вже повністю сформована. Технічна можливість надіслати повістку є.

«На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ми розглядаємо питання вдосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість надсилати чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитися до центру комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Зараз розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням», — заявив Веніславський.

«ФАКТИ» розповідали, як діяти якщо повістку вручили не за місцем реєстрації.

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