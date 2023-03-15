Офіційно про мобілізацію: омбудсман роз’яснив, хто і де має право вручати повістку

Уповноважені особи мають право вручати повістки в громадських місцях та на вулиці. Про це нагадує омбудсман Дмитро Лубінець.

«Видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність», — пише він.

При цьому вказується, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

Вручати повістку мають право представники органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, закладів освіти, управителі багатоквартирних будинків, посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

Перед тим, як прийняти повістку, омбудсман радить уважно перевірити правильність заповнення документів.

Також громадянин має право дізнатись, хто саме вручає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

«ФАКТИ» писали про те, як діяти, якщо повістку вручили не за місцем реєстрації.

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