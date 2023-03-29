Вибухи під Симферополем: що відомо про ситуацію в Криму (фото, відео)

Вдень у середу, 29 березня, жителі селища міського типу Гвардійське, що за 22 кілометри від окупованого Сімферополя, чули звук схожий на вибух.

Гвардійське розташоване у лісостеповому передгір'ї Криму. Там знаходиться залізничний вузол Острякове магістральної лінії Джанкой — Сімферополь. Окрім цього поруч з Гвардійським знаходиться авіабаза.

Місцеві жителі у Telegram-каналах повідомили про звук гучного вибуху в районі авіабази, від якого у будинках тремтіла стеля.

Офіційно вибух поки що не коментували.

За даними російських пропагандистських Telegram-каналів, над Гвардійським нібито спрацювала система ППО. Там нібито було збито БПЛА.

Місцева влада заявила, що вибух пов'язаний із роботою ППО. За попередніми даними, було збито безпілотник.

«Глава» Криму Аксьонов повідомив, що «у Сімферопольському районі збито БПЛА. Впав у поле. Жертв та руйнувань немає». На місці вибуху з'явилася велика вирва.

«ФАКТИ» писали, що на окупованому півострові росіяни будують оборонні споруди. Експерти вважають, що з військової точки зору в цьому немає сенсу.

Нагадаємо, нещодавно у Керчі на заході окупованого Криму сталася сильна пожежа.

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