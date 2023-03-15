Гігантський стовп диму видніється за декілька кілометрів: в Криму горить об’єкт інфраструктури

У тимчасово окупованій Керчі на заході Криму сьогодні, 15 березня, повідомляють про сильну пожежу. Вогонь спалахнув на території колишнього залізорудного комбінату.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

«У районі колишнього заводу ЗРК у Керчі сильна пожежа», — йдеться у повідомленні.

Наразі колишній Комиш-Бурунський залізорудний комбінат не працює. Проте у мережі припускають, що його могли використовувати як склад.

Як відомо, колишні заводи та комбінати на окупованих росіянами територіях часто стають місцем зберігання бойової техніки. Наприклад, кілька тижнів тому на Луганщині прогримів потужний вибух на заводі, де росіяни ховали техніку і це далеко не перший випадок.

Крім того, деякі користувачі зазначають, що за 2,5 кілометри від комбінату розташований вкрадений окупантами суднобудівний завод "Затока".

Крім того, лише вчора у Симферополі згорів такий собі "мирний склад".

Нагадаємо, лише тиждень тому щось потужно вибухало у тимчасово анексованому рф Севастополі.

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