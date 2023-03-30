У престижному конкурсі World Press Photo переміг український фотограф

Оголошено переможців регіонального етапу престижного фотоконкурсу World Press Photo. У 2023 році для участі надійшло 60 тисяч 448 фотографій від 3752 фотографів зі 127 країн світу. З минулого року конкурс проводиться за новими правилами. Щоб унеможливити диспропорцію в географії учасників, було запроваджено два етапи.

Війна в Україні стала однією з головних тем фотоконкурсу. Серед лауреатів регіонального етапу опинилися знімки, які облетіли весь світ.

У категорії «Європа. Фоторепортаж» переміг український фотограф Євген Малолєтка. Він зняв момент, коли українські військові виносили вагітну з пологового будинку, який зазнав російського бомбардування. Кадри зруйнованого пологового будинку стали одним із символів злочинів проти людяності, які скоюють російські агресори.

У Москві фотографії Малолєтки та його колеги Мстислава Чернова назвали фейком. Вагітних, яких зняли фотографи, російські пропагандисти оголосили актрисами.

Але їхні зусилля обдурити світову громадськість були приречені. Знімки Малолєтки і Чернова раніше вже удостоїлися премії німецької медіакомпанії Deutsche Welle «За свободу слова» (Freedom of Speech Award). Тепер одна з цих фотографій перемогла на конкурсі World Press Photo.

«Так сталося, що ми були поруч, почули звук літака — і одразу пролунав вибух. Він був не один, а одразу кілька. Була дуже сильна вибухова хвиля, від якої розбило вікна в будинках поблизу. Скло посипалося нам за комір. Там, біля пологового будинку, була велика воронка. Ми побачили, що там усе розбито. Люди виходили з підвалу, шоковані від усього цього. Ми побачили, як спускають вагітних жінок і переміщують їх на ношах…» — згадує Євген Малолєтка.

Заохочувальну премію отримав іспанський фотограф і журналіст Associated Press Еміліо Моренатті. Його знімки показують страждання мирних жителів України.

Нагадаємо інтерв'ю з мамою прес-офіцера «Азова» Дмитра Козацького, якого західні ЗМІ назвали «очима «Азовсталі». Саме завдяки його фотографіям, світ побачив, як стійко, гідно і мужньо тримаються у вкрай нелюдських, жахливих умовах захисники Маріуполя.

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