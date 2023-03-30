Бейонсе розірвала співпрацю з відомим брендом у створенні лінії одягу

Співачка Бейонсе, володарка премії Греммі, та компанія Adidas, що виробляє спортивний одяг, достроково припиняють свою майже чотирирічну співпрацю у створенні лінійки одягу та взуття, повідомляють ЗМІ.

Видання The Hollywood Reporter, яке першим повідомило про розрив, пояснило рішення творчими розбіжностями щодо лінії одягу, відомої під назвою Ivy Park. Продажі також були не надто високими, повідомляє Wall Street Journal. Після продажу товарів Ivy Park Merchandise на суму 93 мільйони доларів у 2021 році, продажі минулого року впали до 40 мільйонів доларів, що значно нижче запланованих компанією 250 мільйонів доларів, повідомляє газета.

Партнерство Adidas і Бейонсе мало завершитися цього року. Представники обох сторін не відразу відповіли на прохання про коментар.

Бейонсе запустила бренд Ivy Park у 2016 році, а партнерство з Adidas розпочалося три роки потому. Ivy Park з'явився у продажу в магазинах Adidas у січні 2020 року за ціною від $ 25 до $ 250. За повідомленням The Hollywood Reporter, Бейонсе зберігає ексклюзивні права і контроль над брендом тепер, коли сторони розійшлися.

Минулого року Adidas також припинив співпрацю з репером, раніше відомим як Каньє Вест, через його антисемітські висловлювання, щодо одягу бренду Yeezy.

Нагадаємо, що чоловік Бейонсе Джей-Зі став найбагатшим музикантом у світі.

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