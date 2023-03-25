Чоловік Бейонсе Джей-Зі став найбагатшим музикантом у світі

Американський журнал Forbes вкотре оновив свій рейтинг мільярдерів. Після цього з'ясувалося, що відомий репер та продюсер Джей-Зі став найбагатшим музикантом у світі. Статки чоловіка співачки Бейонсе оцінюються тепер у 2,5 млрд доларів.

Щоправда, у загальному рейтингу він посідає скромне 1203 місце. Натомість у списку музикантів Джей-Зі впевнено випередив сера Пола Маккартні. Досі жоден із музикантів в історії не володів таким солідним капіталом.

Важливо зазначити, що встановити такий рекорд Джей-Зі допомогла не його успішна кар'єра в шоубізнесі, а… алкоголь. Річ у тім, що репер володів 50% акцій торгової марки D'USSÉ. Це елітний коньяк. У лютому цього року музикант продав свою частку компанії Bacardi. Це принесло Джей-Зі 750 мільйонів доларів. Його капітал значно збільшився.

Повертаючись до артистичної кар'єри чоловіка Бейонсе, зазначимо, що і тут він також є рекордсменом. Джей-Зі — лауреат 24 премій «Ґреммі»! Це найкращий показник серед усіх реперів та виконавців хіп-хопу.

Раніше повідомлялося, що Селена Гомес встановила рекорд за кількістю передплатників у Instagram, а Шакіра завдяки зраді чоловіка потрапила до Книги рекордів Гіннесса.

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