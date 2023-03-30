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Шакіра та мати Жерара Піке могли побитися після того, як свекруха намагалася приховати зраду сина

22:30 31 березня 2023
Шакіра та її свекруха Монтсеррат Бернабеу

Драма навколо розлучення співачки Шакіри триває, і, як стверджується, вона набула насильницького характеру. Видання El Popular повідомило, що мама Жерара Піке — Монтсеррат Бернабеу — знала про інтрижку сина і нібито допомагала йому приховувати це від коханої та матері двох своїх дітей Шакіри.

«Все тому, що коли почалися стосунки між Піке і Кларою Чіа, вони знайшли притулок в будинку, який належить батькам Піке в іспанському місті Камбрільс», — стверджує журналістка Лаура Фа.

Вона також зазначила, що Бернабеу «була співучасником приховування цих нових стосунків».

Свідок, близький до сім'ї, також стверджував, що між Шакірою і матір'ю Піке сталася фізична бійка.

«Бернабеу вдарла Шакіру в обличчя на очах у Жерара і дітей», — стверджував свідок.

Однак наразі це не підтверджено, оскільки жодна зі сторін не висловилася з цього приводу. Шакіра та її колишній чоловік були разом 11 років до того, як розірвали стосунки.

Нагадаємо, що завдяки зраді чоловіка Шакіра не тільки тріумфально повернулася на сцену, але й потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

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