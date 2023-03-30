Шакіра та мати Жерара Піке могли побитися після того, як свекруха намагалася приховати зраду сина

Драма навколо розлучення співачки Шакіри триває, і, як стверджується, вона набула насильницького характеру. Видання El Popular повідомило, що мама Жерара Піке — Монтсеррат Бернабеу — знала про інтрижку сина і нібито допомагала йому приховувати це від коханої та матері двох своїх дітей Шакіри.

«Все тому, що коли почалися стосунки між Піке і Кларою Чіа, вони знайшли притулок в будинку, який належить батькам Піке в іспанському місті Камбрільс», — стверджує журналістка Лаура Фа.

Вона також зазначила, що Бернабеу «була співучасником приховування цих нових стосунків».

Свідок, близький до сім'ї, також стверджував, що між Шакірою і матір'ю Піке сталася фізична бійка.

«Бернабеу вдарла Шакіру в обличчя на очах у Жерара і дітей», — стверджував свідок.

Однак наразі це не підтверджено, оскільки жодна зі сторін не висловилася з цього приводу. Шакіра та її колишній чоловік були разом 11 років до того, як розірвали стосунки.

Нагадаємо, що завдяки зраді чоловіка Шакіра не тільки тріумфально повернулася на сцену, але й потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

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