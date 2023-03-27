«Може робити те, що завжди робив»: в ЗМІ назвали причину, чому Піке надав перевагу не Шакірі

Версій про причини розриву Шакіри та Жерара Піке — безліч. Одна з них ґрунтується на припущенні, що Піке віддав перевагу Кларі Чіа Марті через таємницю, яка вийшла назовні. Про це пише видання El Nacional.

В публікації йдеться про найпотаємніший секрет нової дівчини Піке Клари Чіа Марті. Вона надає перевагу немоногамним стосункам. Видання припускає, що Жерару Піке це подобалося навіть більше, ніж повернення до матері своїх дітей.

«Шакіра більш консервативна людина, ніж Клара, через вік — 46 років, через родинні зв’язки, через те, що їй доводиться піклуватися про батьків і дітей одночасно, і через те, що вона живе за межами своєї країни. Вона хоче все контролювати і, незважаючи на те, що вона не одружена з Піке, вони жили в подружніх стосунках. Однією з причин кризи між ними стали позашлюбні зв’язки Піке, про які знала нічна Барселона», — пише видання.

Іспанські ЗМІ нагадують, що на відміну від співачки, Клара Чіа Марті представляє інше покоління і по віку може бути дочкою Шакіри. За словами шанувальників Клари у Twitter, вона активна підписниця акаунту в Instagram під назвою The Poly Spot, який поширює інформацію про переваги полігамії і популяризує тезу про те, що любов пари заснована більше на лояльності, ніж на вірності. Таким чином, за словами видання, Піке віддав перевагу парі з більш ліберальними ідеями, й все зводиться до того, що Піке «може робити те, що він завжди робив, але не завдаючи нікому болю».

Нагадаємо, що Шакіра завдяки зраді чоловіка тріумфально повернулася до шоубізнесу і навіть потрапила до Книги рекордів Гіннесса.

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