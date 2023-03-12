«Дякую тобі, Жераре!»: завдяки зраді чоловіка Шакіра потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Популярна співачка Шакіра не лише змогла пережити розрив із футболістом Жераром Піке, а й зуміла перетворити цю особисту драму на феноменальний успіх. Пісня, яку попдіва присвятила зраді свого колишнього, принесла Шакірі 14 світових рекордів! Вони офіційно занесені до Книги рекордів Гіннесса.

Про це співачка розповіла в ефірі популярного американського телешоу, яке веде Джиммі Феллон. Шакіра більше не приховує, про що та про кого її хіт Bzrp Music Sessions, Vol. 53. Нагадаємо, вона записала його у співпраці з відомим музикантом DJ Bizarrap.

Співачка наголосила, що пісня була задумана нею як гімн усіх жінок. І її шанувальниці це зрозуміли. Саме їхня неймовірна підтримка дозволила композиції стати світовим хітом.

Серед 14 рекордів пісня Шакіри найшвидше з усіх латиноамериканських хітів зібрала 100 мільйонів переглядів на YouTube, і її також найчастіше завантажували за перший тиждень після виходу на Spotify (платний музичний сервіс).

У результаті розрив із Піке перетворився на тріумфальне повернення Шакіри на сцену. «Дякую тобі, Жераре!» — з посмішкою переможниці сказала співачка.

Раніше Шакіра відверто розповіла, що допомогло їй пережити розрив із Жераром Піке.

Фото: Книга рекордів Гіннеса

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