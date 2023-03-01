Лікуюсь піснями: Шакіра вперше розповіла про свій розрив
Вісім місяців тому стало відомо про розставання Шакіри та Жерара Піке. Тепер співачка вперше детально розповіла про це в інтерв'ю офіційно. Адже вона вже деякий час розбурхує чутки відповідними заявами у своїй музиці, викликаючи підозри, що у своїх піснях вона зачіпає свого колишнього, президента спортивної та медіа-інвестиційної групи Kosmos Holding Жерара Піке. Насправді, в цьому є частка правди. Як тепер зізнається 46-річна співачка, за допомогою своїх останніх пісень вона змирилася з розривом із зіркою футболу.
«Мої пісні — найкраща терапія. Вони більш ефективні, ніж візит до психолога», — сказала мати двох дітей в інтерв'ю мексиканському телеканалу Televisa, яке вийшло в ефір ввечері 28 лютого.
Особливо дві її останні пісні, Music Session #53 з аргентинським продюсером Бізаррапом і TQG з колумбійським реггі-виконавцем Каролем Джи, були сприйняті багатьма як розплата з Піке. Як тепер розповідає Шакіра, співпраця з Бізаррапом мала терапевтичний ефект.
«Я увійшла в студію однією, а вийшла іншою. Це було великим полегшенням для мене і необхідним для мого власного зцілення».
Ідея працювати з аргентинським продюсером прийшла від її сина Мілана.
«Мушу визнати, що я завжди була досить емоційно залежною від чоловіків, — продовжила вона в інтерв'ю. — Але ця історія навчила мене, як треба поводитися. Як дивитися на це під іншим кутом зору і бути достатньою для себе».
Після дванадцяти років стосунків Шакіра і Піке розлучилися минулого року, але офіційно вони так і не побрались. Поп-зірка і чемпіон світу з футболу мають двох спільних дітей.
«Сила приходить від переживання горя і прийняття того, що в житті є речі, які йдуть не так, як ти хочеш, що є мрії, які розбиваються, і що ти повинен зібрати уламки, щоб бути прикладом для своїх дітей, що ти можеш вижити», — сказала Шакіра.
Нагадаємо, що Шакіра придумала прізвисько для нової дівчини Жерара Піке.109
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