Британці опублікували доповідь про роль спецслужб рф у війні проти України: названо зрадників

Британський Королівський інститут оборонних досліджень (RUSI) оприлюднив доповідь, присвячену ролі російських спецслужб у підготовці та здійсненні російської агресії проти України. Його авторами є британські експерти доктор Джек Вотлінг та Нік Рейнолдс, а також член-кореспондент RUSI Олександр Данилюк (колишній радник міністра оборони та голови Служби зовнішньої розвідки України), передає агентство Guildhall.

У доповіді нагадують про вимогу росії від уряду України відмовитися від вступу до НАТО з метою провокації масових протестів (подібних до Революції Гідності, спричиненою відмовою Януковича від вступу в ЄС) та внутрішньої суспільної дестабілізації, дезорганізації органів військового та політичного управління, що мало суттєво спростити російське військове вторгнення, обмежити здатність України до опору та знизити рівень її міжнародної підтримки. З цією метою російські спецслужби використовували власну численну агентуру у вищих ешелонах державної влади, політичних партіях та громадських організаціях України, координацію яких 5-та служба ФСБ та головне управління генштабу ЗС рф (ГРУ) здійснювали, зокрема, за допомогою головних представників режиму Януковича: Андрія Клюєва, Володимира Сівковича, Андрія Деркача, Віктора Медведчука та інших.

«Вважається, що завданням організації було створення провокації під час масових переворотів, а також радикалізація соціально-політичної ситуації в Україні, зокрема провокація насильницької конфронтації з представниками проукраїнських організацій. Після вторгнення росії у 2022 році члени організації перевелися у нелегальний статус та виконували різні завдання російських спецслужб на підтримку російського вторгнення. Схожа модель, яку росіяни теж використали до агресії 2014 року, коли організація „Оплот“, до якої теж входили спортсмени, злочинці та правоохоронці, була вперше задіяна для насильства проти опонентів режиму Януковича й пізніше стала основою для формування російських уповноважених сил у Донецьку. Як і Деркач, група Медведчука також контролювала охоронні фірми та детективні агенції. Депутат ВР України Віктор Чорний відповідав за діяльність цієї групи», — йдеться у доповіді.

Автори пишуть, що росії не вдалося спровокувати внутрішню кризу в Україні з двох причин. По-перше, західні розвідувальні органи разом з інформацією про підготовку російського вторгнення також надавали дані про плани та безпосередніх виконавців такої дестабілізації. По-друге, уряд України не пішов на поступки, які були б неприйнятними для суспільства і спричинили б масові протести.

«Не добившись необхідних передумов, російські спецслужби радили керівництву росії відкласти військове вторгнення до літа 2022 року, проте путін не прислухався до цих порад, що значною мірою й спричинило провал російського бліц-кригу», — йдеться в доповіді RUSI.

Автори зазначають, що, попри провал початкового плану та втрату частини агентурних мереж в Україні, росія продовжує відводити важливу роль спеціальним операціям власних розвідувальних органів, які все ще залишаються здатними до ефективних дій.

Як один із прикладів продовження застосування росією традиційних для неї форм прихованої агресії в доповіді наводиться поточна ситуація в Молдові, досить точно спрогнозована авторами доповіді ще навесні 2022 року. Там підкреслюється провідна роль російських спецслужб у плануванні та здійсненні російської агресивної політики. Експерти рекомендують посилювати протидію їм, що є необхідним елементом національної та міжнародної системи безпеки та оборони.

З текстом доповіді англійською можна ознайомитися на офіційному сайті британського Королівського об'єднаного інституту досліджень у галузі оборони та безпеки.

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