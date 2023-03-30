Одноклубник Малиновського двічі забив одному й тому ж воротарю прямо з кутового (відео)

Ексфутболіст «Барселони», «Арсеналу» та «Інтера» Алексіс Санчес, який нині виступає разом із Русланом Малиновським за французький «Марсель», відзначився унікальним досягненням.

У товариському матчі проти збірної Парагваю чилієць забив на 90+3-й хвилині прямим ударом із кутового, тим самим принісши перемогу своїй національній команді — 3:2. «Ну і що з того?» — скажете ви, оскільки не вперше футболісти забивають таким чином. А вся суть у тому, що два роки тому у відбірному поєдинку на чемпіонат світу Алексіс також забив від кутового прапорця тому ж самому воротарю — парагвайцю Антоні Сильві. Ось таке дежавю…

Зазначимо, що Санчес за свою кар'єру став чемпіоном чотирьох країн (Чилі, Аргентини, Іспанії та Італії), а у складі збірної Чилі двічі перемагав на Кубку Америки. Загалом у колекції 34-річного форварда вже 18 завойованих трофеїв.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Малиновського у прямому ефірі обізвали росіянином, після чого коментатору довелося публічно вибачатися.

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