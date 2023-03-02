«Марсель» з Малиновським зганьбився на рідному «Велодромі» і залишився без трофея: відеоогляд матчу Кубка Франції

Іменитий «Марсель», кольори якого захищає футболіст збірної України Руслан Малиновський, зганьбився перед рідними вболівальниками у поєдинку ¼ фіналу Кубка Франції. Зумівши ціною неймовірних зусиль вибити з турніру грандів — «Ренн» (1:0) та «ПСЖ» (2:1), команда хорвата Ігора Тудора примудрилася на «Велодромі» сенсаційно вилетіти з турніру від середняка другого дивізіону «Ансі».

Забивши зусиллями Верету гол на 29-й хвилині, марсельці у другому таймі пропустили двічі (на 53-й та 59-й хвилинах) і були близькі до поразки в основний час. Тим паче, що на 85-й хвилині наддосвідчений форвард господарів Алексіс Санчес не реалізував пенальті. Але за лічені секунди до фінального свистка 18-річний Муге таки врятував, здавалося, «Марсель» від ганьби. Та ба, у серії післяматчевих пенальті «Ансі» бив точніше і вирвав у гранда путівку до півфіналу — 7:6.

Додамо, що Руслан Малиновський, який забив у лютому дебютний гол за «Марсель», був замінений на 67-й хвилині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслана Малиновського обізвали у прямому ефірі росіянином.

Фото ФК «Марсель»

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