Мама знову поруч: Віра Брежнєва терміново вилетіла в США на день народження «потрясаючої дівчинки»

Популярна українська співачка Віра Брежнева, яка зараз виступає під ім'ям VERA, днями здійснила термінову поїздку до США, щоб привітати з днем народження донечку Соню, якій сьогодні, 30 березня, виповнюється 22 роки.

«Мені здається, ви вже надто добре мене знаєте, щоб розуміти, куди я можу летіти наприкінці березня і чому», — написала Брежнєва у своєму блозі, опублікувавши відео з аеропорту.

Артистка зазначила, що вона не завжди має можливість бути поруч із дочкою в такий важливий день.

«Рік тому навіть заради цієї події я нікуди не полетіла», — поскаржилася вона, але зараз просто вже дуже скучила за донькою.

Повідомляться, що співачка взяла із собою три валізи з вбраннями. Очевидно, вона має намір затриматися в США.

Нагадаємо, що зовсім недавно Віра Брежнєва відзначила своє 41-річчя. Вона вже понад рік живе в Італії із сім'єю. Співачка продовжує випускати нові пісні та давати концерти.

В той же час у Мережі стали доступними повідомлення про те, що практично весь репертуар Віри Брежнєвої можна викупити, він у відкритому доступі.

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