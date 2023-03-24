Віра Брежнєва більше не блондинка

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка разом з Костянтином Меладзе виставила на продаж елітний дім у Москві й зараз виступає під ім'ям VERA, випустила нову пісню та кліп українською мовою. Композиція називається «Такі ми люди» і розповідає про внутрішній стан, який зараз переживає співачка.

«Я дуже глибоко зазирнула в себе за минулий рік, сьогодні я відчуваю себе по-іншому і все тепер інше, — сказала Віра. — Пісня та відео „Такі ми люди“ є віддзеркаленням цих змін. Та нагадування для усіх, хто через різні обставини міг зневіритися — суперсила всередині нас самих».

У кліпі до пісні Віра знялася в новому стилі. Вона стала шатенкою з короткою стрижкою, а гламурне вбрання змінила на вільні сорочку та штани, доповнивши образ грубими черевиками. З аксесуарів — лише невелике серце на ланцюжку.

Шанувальники співачки оцінили зміну іміджу та позицію співачки.

«Віра, мова тобі дуже личить, ти одна з небагатьох, хто вибрав сторону добра, дякуємо», — написав її шанувальник.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Віра Брежнєва покинула росію, де жила останні роки. Вона переїхала до Польщі, де займається волонтерською діяльністю.

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