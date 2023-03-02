До росії більше ні ногою: Меладзе і Брежнєва виставили на продаж елітний дім

Співачка Віра Брежнєва і її чоловік Костянтин Меладзе вже більше року не з'являються в росії. З початком вторгнення вони вирішили не повертатися, а мешкають в Європі. Тепер же вони продають шикарний особняк, повідомляють російські ЗМІ. Величезна триповерхова будівля, розташована в елітному селищі Міленіум парк, і площею в 700 квадратних метрів з'явилася на одному з сайтів з продажу нерухомості. Про власників не йдеться, але в інтер'єрах нагадує колишнє гніздечко продюсера і ексучасниці гурту «ВІА Гра», яка родом із українського міста Кам'янське і від початку війни займається волонтерством.

У оголошенні спочатку написано, що будинок хотіли здавати в оренду. Проте тепер продають. 299 мільйонів рублів під ключ, 36 соток ділянки, три поверхи — так описується дім в оголошенні. Перший поверх — це величезна вітальня з панорамними вікнами і каміном. Також там розташувалася кухня-їдальня, спальня, гараж і два санвузли. Якщо піднятися сходами на другий поверх, то там можна побачити три спальні з гардеробними. Третій поверх — мансарда.

На даний момент, додають ЗМІ, у оголошення не так багато переглядів. Мовляв, ринок елітної нерухомості зараз сильно просів — про це на кожному розі твердять експерти. Ба більше, продати такий будинок буде дуже важко, оскільки багато відомих бізнесменів і багатих людей покинули країну і тепер намагаються позбутися нерухомості.

Нагадаємо, Віра Брежнєва опублікувала в соцмережі пронизливий пост, де порівняла себе з вичавленим лимоном.

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