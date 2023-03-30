Є всі ознаки, що Китай готується до війни: у Foreign Affairs проаналізували промови Сі Цзіньпіна

Лідер Китаю Сі Цзіньпін демонструє готовність розпочати війну проти Тайваню. Таке припущення зробило американське видання Foreign Affairs, проаналізувавши чотири окремі промови Сі: одну перед делегатами Китайської народної політичної консультативної конференції, дві перед депутатами Всекитайських зборів народних представників і одну перед військовими і воєнізованими лідерами.

Так, голова КНР під час щорічного засідання китайського парламенту та його вищого політичного консультативного органу вплів тему війни. В одній з промов він порадив генералам «наважитися битися».

В іншій промові Сі описав похмурий геополітичний ландшафт, виділив США як супротивника Китаю, закликав приватний бізнес служити військово-стратегічним цілям Китаю і повторив, що вважає об'єднання Тайваню та материка життєво важливим для успіху своєї політики, спрямованої на досягнення «великого омолодження китайського етносу».

Видання нагадує, що уряд Сі також оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету Китаю, який подвоївся за останнє десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від імпорту зерна.

«Наразі занадто рано говорити напевно, що означають ці події. Конфлікт не є визначеним або неминучим. Але щось змінилося в Пекіні, що політики й бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати. Якщо Сі каже, що готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово», — пише американський ЗМІ.

У грудні 2022 року Пекін оприлюднив новий закон, який дозволить Народно-визвольній армії Китаю легше активувати свої резервні сили та інституціоналізувати систему поповнення бойових підрозділів у разі війни. Такі заходи, як зазначають аналітики, свідчать про те, що Сі Цзіньпін, можливо, виніс уроки з невдач президента рф путіна у війні проти України.

Також видання зазначає, що китайський уряд ухвалив закон, який може бути використано для переслідування осіб, які виступають проти поглинання Тайваню. Армія також може використати його, щоби заявити про свою юрисдикцію над потенційно окупованою територією, такою як Тайвань.

Міста в провінції Фуцзянь, через протоку від Тайваню, почали будувати чи модернізувати бомбосховища й щонайменше одну «лікарню швидкої допомоги воєнного часу». У березні Фуцзянь і кілька міст провінції почали забороняти доступ до урядових сайтів із закордонних IP-адрес, «можливо, з метою завадити відстеженню підготовки Китаю до війни».

А ще у Китаї обговорюють план створення чорного списку активістів і політичних лідерів Тайваню, які виступають за незалежність.

Наприкінці лютого ЗМІ писали, що Сполучені Штати Америки вчетверо збільшать присутність своїх військових на Тайвані, аби посилити програму навчання військових острова на тлі зростання загрози з боку Китаю.

Тим часом речник Міністерства оборони Китаю Тан Кефей анонсував «зміцнення стратегічних комунікацій і координації» з російською армією, повідомляє агентство Reuters.

За його словами, дві країни будуть разом працювати над реалізацією ініціатив в області глобальної безпеки і «спільно захищати міжнародну справедливість і законність». Тан пообіцяв спільні військові навчання двох країн і спільне патрулювання морських акваторій та повітряного простору.

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