Приклад путіна заразливий: Сі Цзіньпін втретє став головою КНР

У п'ятницю, 10 березня, всі 2952 делегати Всекитайських зборів народних представників проголосували за переобрання Сі Цзіньпіна на третій термін на посаді голови КНР. Як уже повідомляли «ФАКТИ», у жовтні 2022 року товариша Сі було втретє поспіль обрано генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю (КПК) та головою Центральної військової ради КНР. Подібне відбувається в історії Китаю вперше з часів Мао.

Протягом багатьох років жоден з лідерів у країні не обирався більш ніж на два 5-річні терміни поспіль. Це було заборонено або законом, або негласними традиціями. Однак у 2018 році Всекитайські збори народних представників схвалили скасування цих обмежень. Сі Цзіньпін отримав можливість залишатися при владі довічно.

Після цього китайський лідер провів справжнісіньку чистку у вищих колах, прибираючи незгодних. Тому його переобрання не стало сюрпризом. Інші керівні посади в КНР займуть люди, які вже неодноразово доводили свою вірність Сі. Наприклад, очікується, що новим прем'єр-міністром стане Лі Цян, один із найближчих союзників голови Сі.

Китайський лідер зосередив всю владу у своїх руках на тлі безлічі серйозних проблем, які вразили країну за останні два-три роки. Пандемія тяжко вдарила по економіці Китаю. Це викликало найбільші протести у КНР. Вони змусили Сі від політики відмовитися від «нульового ковіду» — жорстких карантинів і локдаунів.

Економічні проблеми призвели до рекордного падіння народжуваності. 2022 року населення Китаю скоротилося вперше за 60 років.

І, нарешті, різко загострилися стосунки між Пекіном та Вашингтоном. Формальним приводом стали повітряні об'єкти, які спецслужби США назвали шпигунськими. Американці звинуватили Китай у спробі збирання розвідувальної інформації. Повітряні кулі були збиті над територією США та Канади. У КНР заявили, що це були цивільні зонди, які просто збились із маршруту.

Справжні причини розжарених відносин між Вашингтоном та Пекіном лежать глибше. Керівництво Китаю вкрай незадоволене підтримкою, яку американці надають Тайваню. Білий дім дуже стурбований тим, що КНР відмовляється засудити росію за розв'язання війни проти України. Більше того, адміністрація президента Джо Байдена вважає, що Пекін таємно надає військову допомогу Москві.

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram