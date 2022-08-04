Китай за кілька годин випустив поряд з Тайванем десятки ракет, зокрема балістичних

У четвер, 4 серпня, китайська армія провела масштабні військові навчання в Тайванській протоці за участю безлічі бойових літаків і кораблів — всього через день після завершення візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі до Тайбею. Міністерство оборони КНР підтвердило, що у навчаннях беруть участь понад 100 різних літаків, зокрема винищувачі та бомбардувальники, понад 10 кораблів та інша техніка. Було випущено безліч ракет у безпосередній близькості до територіальних вод Тайваню.

«Змова США та Тайваню та їхня спільна провокація лише підштовхнуть Тайвань до прірви й призведуть до катастрофи», — заявив представник Міноборони КНР.

Тайбей заявив, що Китай запустив 11 балістичних ракет поряд з островом. Це сталося вперше з 1996 року. Японія стверджує, що п'ять ракет впали у її економічній зоні.

Тайвань звинувачує Китай у порушенні правил ООН. Навчання, що проводяться КНР, загрожують безпеці цивільних перельотів та морському сполученню.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Китай оголосив Тайваню торгову війну.

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