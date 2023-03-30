Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 1 ракетного та 3 авіаційних ударів, здійснив 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка. Було відбито 47 атак противника на зазначених напрямках», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Проте українські захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів ворога», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ та три склади з боєприпасами та пальним противника.

Фото: Генштаб ЗСУ

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