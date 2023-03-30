ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ та три склади з боєприпасами та пальним, — Генштаб

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 25 авіаційних ударів, у тому числі й по інфраструктурі міст Берислав Херсонської області та Дружківка Донецької області, де були пораненні цивільні люди, пошкоджені приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Також ворог здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню.



Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, звітуючи про стан справ на ранок четверга, 30 березня — початок 400-ї доби протистояння широкомасштабному російському вторгненню.



На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки та Виїмки.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм Бахмута. В ході штурмових дій противника наші воїни відбили 28 атак противника. Протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка Донецької області, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли по районах Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв понад 20 районів населених пунктів, у тому числі й Херсон.

«В деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. Зокрема, у Красноперекопську працівники фсб проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення тощо», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М. Українські ракетники та артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.

Станом на ранок втрати особового складу ворога склали майже 173 тисячі військовослужбовців вбитими.

Фото Генштаба

Напередодні підрозділи Сил оборони України знищили під Бахмутом ворожий бомбардувальник Су-24М.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що танки Leopard вже в Україні — Київ отримав їх від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі. За його словами, контрнаступ ЗСУ планується за кількома напрямками та може відбутися у квітні-травні.

Фото Генштаба ЗСУ

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