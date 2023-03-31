Вночі ворог завдав 9 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню, — Генштаб

Розпочалася чотириста перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі.



Окупанти продовжують застосовувати тактику терору проти мирних українців. Вночі із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова. Для завдання авіаційних ударів, задіяв 10 ударних БпЛА типу «шахед-136», 9 з них знищили наші захисники.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії Бахмута, наші захисники відбили 22 атаки. Водночас, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обстріляли понад 30 населених пунктах.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

Як повідомляли «ФАКТИ», за словами міністра оборони Олексія Резнікова, контрнаступ ЗСУ планується за кількома напрямками та може відбутися у квітні-травні. Тоді буде задіяна військова техніка від західних партнерів, у тому числі танки Leopard.

138

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram