Весняна контратака України: Резніков сказав, коли танки Leopard потраплять на фронт

Танки Leopard вже в України. Київ отримав їх від Німеччини, Канади, Португалії та Польщі. Про це в інтерв'ю ERR заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За словами міністра, ці танки можна буде побачити під час контрнаступу ЗСУ, який планується за кількома напрямками та може відбутися у квітні-травні.

«Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже це планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш відповідним, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Думаю, у квітні -травні ми наступ побачимо», — сказав Резніков, зазначив, що танки дуже потужні.

Щодо надання Україні іншої сучасної західної військової техніки міністр відповів, що абсолютно впевнений, що у квітні у нас запрацюють перші системи Patriot.

Він також зазначив, що українські пілоти також можуть розпочати навчання на західних військових літаках.

Міністр вважає, що ЗСУ скоро знов почнуть звільняти наші території від окупантів.

«Я думаю, що цього року ми побачимо дуже позитивні зміни для України. Я впевнений, що ми продовжимо звільняти тимчасово окуповані території, як це було зроблено в Києві, Чернігові, Сумах, Харкові, Херсоні», — сказав Рєзніков.

Нагадаємо, сьогодні під Бахмутом ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник.

Минулої доби наші захисники збили ворожі БпЛА «Орлан-10» та ZALA, уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.

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