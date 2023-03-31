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Суспільство та люди

З 1 квітня українці будуть купувати ліки по-новому

9:02 31 березня 2023
таблетки

З 1 квітня в Україні відпуск всіх рецептурних ліків буде здійснюватися за електронним рецептом.

«Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря», — йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

До цього часу e-рецепти не були обов’язковими. Пацієнти могли обирати, за яким рецептом придбати ліки в аптеці, а лікарі могли виписати паперовий рецепт.

У міністерстві зазначили, що виписати е-рецепт зможе будь-який лікар. Для цього медичному закладу не потрібно мати договір з НСЗУ.

Пацієнти можуть отримати такий рецепт незалежно від того, мають вони декларацію із сімейним лікарем чи не мають. Але пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в Єдиній системі охорони здоров'я.

Нагадаємо, з 1 серпня 2022 року за електронними рецептами стали відпускати антибіотики.

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