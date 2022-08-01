Тільки за рецептом: в Україні змінилися правила купівлі антибіотиків

З 1 серпня українцям, щоб купити в аптеці антибіотики, потрібно отримати електронний рецепт. Зробити це можна у медзакладах, які підключені до електронної системи охорони здоров'я, нагадує Telegram-канал Helsi.me.



Якщо установа, до якої звернувся пацієнт, доки не працює з електронною системою охорони здоров'я, лікар має виписати пацієнтові паперовий рецепт.

Як отримати рецепт на антибіотик:

- звернутися до лікаря;

- після огляду лікар при необхідності випише електронний рецепт на антибіотик й видасть пацієнту інформаційну довідку;

- якщо заклад не підключений до електронної системи охорони здоров'я, лікар випише пацієнтові паперовий рецепт;

- електронний рецепт з'являється у Helsi;

- пацієнт має 30 днів для придбання антибіотика за рецептом в аптеці



«В районах проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях аптеки зможуть і надалі відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря», — пише Helsi.

Як повідомляли «ФАКТИ», е-рецепт на антибіотики — це перший етап впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні. Перехідний період введення е-рецепта на антибіотики триватиме до кінця року.

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