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Здоров'я та медицина

Тільки за рецептом: в Україні змінилися правила купівлі антибіотиків

13:14 1 серпня 2022
таблетки

З 1 серпня українцям, щоб купити в аптеці антибіотики, потрібно отримати електронний рецепт. Зробити це можна у медзакладах, які підключені до електронної системи охорони здоров'я, нагадує Telegram-канал Helsi.me.

Якщо установа, до якої звернувся пацієнт, доки не працює з електронною системою охорони здоров'я, лікар має виписати пацієнтові паперовий рецепт.

Як отримати рецепт на антибіотик:
- звернутися до лікаря;
- після огляду лікар при необхідності випише електронний рецепт на антибіотик й видасть пацієнту інформаційну довідку;
- якщо заклад не підключений до електронної системи охорони здоров'я, лікар випише пацієнтові паперовий рецепт;
- електронний рецепт з'являється у Helsi;
- пацієнт має 30 днів для придбання антибіотика за рецептом в аптеці

«В районах проведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях аптеки зможуть і надалі відпускати пацієнтам антибіотики без рецепта лікаря», — пише Helsi.

Як повідомляли «ФАКТИ», е-рецепт на антибіотики — це перший етап впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати в Україні. Перехідний період введення е-рецепта на антибіотики триватиме до кінця року.

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