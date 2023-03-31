Люди в росії стають моральними виродками: дипломат про тюремний срок батьку за антивоєнний малюнок доньки

У росії Єфремівський міжрайонний суд Тульської області відправив на два роки до колонії Олексія Москальова за малюнок доньки, на якому дитина написала «Ні війні», а це в рф вважається «дискредитацією російської у армії». Вирок суддя читала без підсудного, адже напередодні, як кажуть російські посадовці, той утік з-під домашнього арешту. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін з цього приводу написав пост у Facebook.

«Для тих, хто досі думав, що російсько-українсько війна це «війна путіна», історія в Тульській області стала навіть не холодним, а не льодяним душем. Дівчинка 13 років робить малюнок, на якому написано «ні війні». Нічого більше. Вчителька доносить директору, директор у поліцію. Батька, який є єдиним для неї членом родини, арештовують і звинувачують в дискредитації російської армії та засуджують на 2 роки, дівчинку хочуть віддати в прихисток. Батько біжить, але його схопили у Мінську в результаті спільної операції білорусі та рф.

Ця історія — дзеркало життя сьогоднішньої росії. Доноси там стали такими ж рутинними, як за Сталіна.

Люди не відчувають, що стають моральними виродками — це їхня нормальність. Вони позбавлені емпатії та співчуття, а для чого вони їм? Репресивна машина працює на повну. Цю історію, як й інші такі самі, слід розповідати як нашим друзям, так і тим, хто намагається «пропетляти». Вони досі часто кажуть, що не сприймають «колективне покарання» — в юридичному сенсі можливо це і правильно. Але російське населення не просте хворе на жорсткокість та відсутність емпатії — це його звичайний стан. І виключення з цього правила тільки його підтверджують. Люди, які є матеріалом та засобом, з цим згодні, більш того, для них це ОК, вони не уявляють собі іншого життя, а точніше сказати існування. І врешті-решт це ще один доказ, що поки що інших опцій, крім перезавантаження рф або її стратегічного стримування, у цивілізованого світу немає".

Фото з сайту ua.korrespondent.net

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