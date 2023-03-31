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Експорт літаків, БПЛА та сталі — під забороною: Японія застосовує нові санкції проти росії

11:54 31 березня 2023
прапор

Уряд Японії приєднався до антиросійських санкцій й запровадив заборону на експорт до росії.

Пакет включає заборону на постачання комплектуючих для авіації, у тому числі безпілотної, а також космічної галузі, йдеться у повідомленні.

З квітня японським компаніям буде заборонено поставляти до росії:
- сталь та сталеві вироби;

- алюміній та алюмінієві вироби;

- котли та машини, їхні частини та приладдя;

- гідравлічні екскаватори, бульдозери та іншу будівельну техніку;

- авіаційні двигуни;

- електрообладнання і його компоненти, зокрема радіоапаратуру для навігації, електрогенератори;

- літаки, БПЛА і космічні апарати, а також запчастини для них;

- оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього;

- всі іграшки і масштабні моделі.

Повідомляється, що дані обмеження запроваджено у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Цей пакет санкцій вступить в силу з 7 квітня.

Раніше уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.

Нагадаємо, в річницю російської агресії проти України Великобританія запровадила санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб з рф.

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