Експорт літаків, БПЛА та сталі — під забороною: Японія застосовує нові санкції проти росії
Уряд Японії приєднався до антиросійських санкцій й запровадив заборону на експорт до росії.
Пакет включає заборону на постачання комплектуючих для авіації, у тому числі безпілотної, а також космічної галузі, йдеться у повідомленні.
З квітня японським компаніям буде заборонено поставляти до росії:
- сталь та сталеві вироби;
- алюміній та алюмінієві вироби;
- котли та машини, їхні частини та приладдя;
- гідравлічні екскаватори, бульдозери та іншу будівельну техніку;
- авіаційні двигуни;
- електрообладнання і його компоненти, зокрема радіоапаратуру для навігації, електрогенератори;
- літаки, БПЛА і космічні апарати, а також запчастини для них;
- оптичне, фотографічне, вимірювальне обладнання та деталі до нього;
- всі іграшки і масштабні моделі.
Повідомляється, що дані обмеження запроваджено у зв'язку з російським вторгненням в Україну. Цей пакет санкцій вступить в силу з 7 квітня.
Раніше уряд Японії виділив Україні новий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 470 млн доларів. Кошти переважно підуть на розмінування територій та відновлення енергетичної системи.
Нагадаємо, в річницю російської агресії проти України Великобританія запровадила санкції проти 92 фізичних та юридичних осіб з рф.67
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